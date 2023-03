Na última sexta-feira (10), um vídeo em que outras três calouras de biomedicina debocham de Patrícia pela idade dela tomou conta da internet. Nas imagens, as alunas chegam a dizer que a mulher deveria “estar aposentada” “Enquanto temos um coração batendo dentro da gente, temos que fazer o que sentimos vontade. Seja qual for o desejo, temos que respeitar. Nunca é tarde pra correr atrás dos sonhos”, disse Maria ao g1. A idosa soube da hostilização de Patrícia por meio da bisneta, Pâmela Gomes, e disse que não concorda com o etarismo contido nas falas das universitárias. “Esse pensamento está errado. Eu, com 103 anos, sou digital influencer. Vai em busca do que você tem vontade. As mocinhas vão criar maturidade. Bola pra frente, nunca pare de lutar”, diz.