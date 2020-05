Cinco pessoas que estiveram em um velório de uma mulher diagnosticada com Covid-19 em Cairu, no baixo-sul da Bahia, testaram positivo para a doença. De acordo com a prefeitura do município, todos estão em isolamento domiciliar. A suspeita é de que o caixão da mulher tenha sido aberto antes do sepultamento.

A prefeitura informou que o caixão saiu fechado do hospital e com a recomendação para a família de que permanecesse lacrado.

A morte da mulher ocorreu na última quinta-feira (7), após a paciente ser internada na Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas a confirmação para Covid-19 ocorreu apenas no início desta semana.

A Secretaria de Saúde informou ainda que, inicialmente, encontrou resistência por parte de membros da família em acreditar no resultado positivo para Covid-19 da mulher.

Conforme a nota da prefeitura, 12 pessoas que participaram do velório passaram por exames, quando foram identificados cinco infectados.