Músico da região morre após bater moto em caminhão estacionado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O músico Guilherme Alexandre de Melo Silva, conhecido como Kurt, de 31 anos, morreu depois de atingir um caminhão nesta quinta-feira (17), em Araçatuba (SP). O acidente aconteceu na marginal Anhanguera, que dá acesso à rodovia Marechal Rondon (SP-300), na zona sul da cidade.

Guilherme pilotava uma Yamaha YBR de 125 cilindradas e seguia pelo lado, quando teria se distraído observando algo na moto e, ao olhar novamente para a via, foi surpreendido pelo caminhão estacionado, atingindo o veículo violentamente.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimeno Móvel) foi acionada, mas quando chegou no local o músico já estava sem vida.

O caminhão estava estacionado de forma correta e com documentação em dia.

BANDA

Guilherme, chamado carinhosamente por Kurt pelos amigos, além de ser designer gráfico, era vocalista da banda Breed, que tocava rock e fazia cover da extinta banda Nirvana em bares de Araçatuba. O perfil oficial da banda emitiu nota oficial sobre a morte do vocalista.

“Gui Melo foi quem formou essa banda e com quem dividimos o palco e uma tonelada de histórias que vamos nos lembrar pra sempre. Dava pra escrever um texto enorme sobre o Gui aqui, mas hoje realmente não conseguimos esboçar nada. Te amamos, Gui. Esteja em paz​”.​