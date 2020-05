Município da região registra dois mortos a tiros e um ferido

A madrugada deste domingo (24) foi bastante violenta em Birigui, com dois homicídios e uma tentativa, em diferentes regiões da cidade. As informações são do portal Regional Press.

A primeira vítima foi Jefferson Cláudio Santos de Oliveira, 26 anos, que foi encontrado pela polícia caído na rua Doutor Luiz de Toledo Piza Sobrinho, Jardim Vista Alegre, por volta das 3h. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o médico que atendeu Jefferson, os disparos atingiram a região torácica e a cabeça, mas não soube precisar a quantidade dos disparos.

A esposa da vítima foi ouvida pelos policiais que atenderam a ocorrência e não soube informar quem foi o autor dos disparos nem o que motivou o homicídio. Com a vítima, a polícia encontrou R$ 170,00 e um aparelho celular, que foram entregues à sua irmã.

SILVARES

O outro homicídio ocorreu por volta das 4h30, na rua Luis Obá, Vila Silvares. José Eduardo Vieira da Silva, 21 anos, conhecido como Chocolate, foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo, sendo três no braço esquerdo, um na perna esquerda, um no abdômen e dois nas costas. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao pronto-socorro e não resistiu aos ferimentos.

O autônomo Maiko Aparecido de Souza, 34 anos, que estava com Chocolate na hora do atentado, também foi atingido por dois tiros, no braço e perna esquerdos, mas não corre risco de morte.

Souza contou à polícia que ele e Chocolate estavam em uma área de lazer, no bairro Moimaz, quando saíram para comprar bebidas. Neste momento, um homem que estava em um veículo que ele não soube precisar as características, efetuou vários disparos contra eles e tomou rumo ignorado.