MUNDO: menino de 3 anos morre afogado após avô se distrair com celular

Um trágico incidente em Fujian, na China, resultou na morte de um menino de 3 anos que se afogou em um rio enquanto seu avô estava distraído com o celular. O caso ocorreu em março, mas veio à tona na terça-feira (27) quando a mãe da criança postou o vídeo das câmeras de segurança na plataforma Douyin, versão chinesa do TikTok.

As imagens mostram o avô, profundamente concentrado em um vídeo, enquanto o neto brinca ao seu lado, tentando chamar sua atenção.

No vídeo, o menino, segurando um brinquedo, pergunta repetidamente ao avô se ele poderia acompanhá-lo para lavá-lo no rio próximo. Ignorado pelo avô, que estava absorto no celular, a criança acaba saindo do campo de visão da câmera e, infelizmente, escorrega nas águas do rio e se afoga. Apenas alguns segundos depois, o avô olha ao redor, mas logo retorna a atenção ao aparelho, sem perceber o que havia acontecido.

Devastada, a mãe expressou sua dor nas redes sociais, culpando o sogro pela negligência que levou à morte do filho. O avô, por sua vez, afirmou que estava “em transe” com o celular e não ouviu os chamados do neto. DCM