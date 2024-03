O acidente aconteceu no dia 16 de fevereiro. Elisângela colocou uma frigideira com óleo para esquentar no fogão e quebrou um ovo em um copo para ver se o alimento não estava estragado. O copo tinha água, e ela não percebeu. Ao despejar o ovo com a água na frigideira com óleo, as chamas subiram. O processo ocorreu por conta de uma explosão causada pela reação da água com o óleo quente.