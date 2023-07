Mulher se muda e deixa seus animais no Bairro Boa Vista em Votuporanga

O Vereador Chandelly recebeu a denúncia e irá acionar o serviço público para socorrer os animais e autoridades para investigar o caso

No bairro Boa Vista, em Votuporanga, um triste caso de abandono de animais tem gerado revolta entre os moradores. Segundo relatos locais, uma mulher teria deixado os animais no quintal de sua residência após o falecimento do marido, sem água e sem alimentação.

A situação ganhou conhecimento público devido à ação solidária de alguns vizinhos, que estão se mobilizando para garantir o bem-estar desses cães e gatos abandonados. Entre eles, destaca-se o vereador Chandelly, defensor da causa animal, que se comprometeu a acionar o CPVA – Centro de Proteção da Vida Animal e demais autoridades competentes para prestar socorro aos animais.

Caso seja comprovado o abandono, a responsável poderá ser autuada e responder pelo crime de maus-tratos e abandono, de acordo com a Lei Federal 14.064/2020. Tal legislação prevê punição com pena de até 5 anos de prisão para esse tipo de crime.

É crucial que casos de abandono de animais sejam tratados com a devida seriedade, garantindo que os direitos e o bem-estar desses seres vivos sejam protegidos. A atuação das autoridades competentes e a conscientização da população são fundamentais para combater a crueldade contra os animais e promover sua devida tutela.

A comunidade espera que as medidas legais cabíveis sejam tomadas e que os animais abandonados recebam os cuidados necessários, encontrando assim uma nova chance de ter uma vida digna e feliz. Por Chandelly Vereador