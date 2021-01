Mulher rouba todo dinheiro que malabarista ganhou em semáforo

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde ontem uma mulher (velha conhecida dos meios policiais), após ela furtar e fugir com o dinheirode um malabarista que trabalhava no semáforo da marginal Nasser Marão, nas proximidades do posto Konstru. Ela havia furtado cerca de R$ 1.5 mil.

De acordo com as informações da Polícia, a mulher identificada como V. S. S., aproveitou o momento em que o malabarista argentino, L. A., apresentava a sua performance frente aos carros e furtoubolsa dele, que estava na calçada. Ele seguiu a mulher, que fugiu para o Terminal Rodoviário e tentava sair do local com um táxi.

O dono do dinheiro acionou a Polícia que chegou no local e impediu que V. S. S. escapasse. Ela foi presa em flagrante e encaminhada ao 2º Distrito Policial de Votuporanga, onde foi dada a voz de prisão e posteriormente encaminhada para a Cadeia Feminina de Nhandeara.

Fonte: Jornal A Cidade Votuporanga