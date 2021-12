Mariano de Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros de Iturama, explicou que a região do rio onde a família estava oferecia risco .

“Quando o rio baixa muito igual está neste momento, ele cria uma praia aparentemente segura, rasa, mas devido a chegar demais próximo ao leito do rio, ele tem tipo um penhasco ali onde começa o leito do rio”, disse.

Apesar do desaparecimento da família ter ocorrido do lado mineiro do Rio Grande, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Ouroeste (SP).