Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de jogar um gato para ser atacado por dois cães da raça rottweiler em um canil da sua casa, em Campos Altos, no Alto Paranaíba. A ação foi gravada e postada em rede social nessa terça-feira (17). No mesmo dia, os policiais foram até a residência da mulher e a prenderam em flagrante.

No vídeo, de acordo com a Polícia Civil, os cães atacam e mordem violentamente o gato, que sofre enquanto tenta se desvencilhar. Com a chegada dos policiais, a mulher levou a equipe até um lote vago, a poucos metros da sua casa, onde tinha descartado o gato.

As investigações se iniciaram após a Associação de Proteção aos Animais de Campos Altos tomar conhecimento do vídeo. Foi quando os policiais se dirigiram até a casa da suspeita, no bairro Boa Esperança, onde o crime foi confirmado.

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional. Quem maltrata cães e gatos está sujeito a pena de dois a cinco anos de reclusão, de acordo com a Lei 9605/98. No caso de morte do animal, como aconteceu com o gato, a pena pode ser aumentada.