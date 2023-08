O trágico incidente ocorreu durante a manhã deste sábado, 12 de agosto, nas proximidades do distrito de Ecatu.

Uma mulher com 38 anos de idade faleceu em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado, dia 12, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a mulher estava conduzindo um veículo Ford Ka pela via, quando, por razões ainda a serem apuradas, perdeu o controle do automóvel, resultando em um capotamento.