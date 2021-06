Mulher morre em clínica de recuperação de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma jovem de 20 anos, moradora de Rio Preto, foi encontrada morta ontem (3) em uma clínica de recuperação para dependente químicos em Votuporanga.

A mulher foi encontrada deitada na cama, já sem vida e a Polícia Militar foi chamada. O delegado plantonista na Central de Flagrantes requisitou exame pericial no local.

Remédios, receita e documentos foram apreendidos no local. O caso foi registrado como morte suspeita. A sequência da apuração vai determinar se a morte foi natural ou se houve negligência no tratamento.

A investigação do caso será encaminhada para o 3º Distrito Policial. O VotuporangaTudo apurou que a clínica onde a morte ocorreu tem vínculos com a rede que mantém unidades em várias regiões – o mesmo grupo que mantém uma clínica masculina em Votuporanga – e é investigado pela morte de um jovem no mês passado.