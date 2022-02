MULHER MORRE EM ACIDENTE EM ESTRADA RURAL DE SANTA FÉ DO SUL

Motorista perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Um acidente foi registrado na noite do último sábado, 26, em uma estrada rural no bairro Vila Doralice, em Santa Fé do Sul. Uma mulher morreu.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trafegava por uma estrada rural sentido Santa Rita D’Oeste a Santa Fé do Sul, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu. O marido da vítima também foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico e permanece internado.

Fonte:(Cosmorama Em Dia)