Mulher morre e criança fica ferida em acidente na Washington Luís

Uma mulher de 39 anos morreu em um acidente na madrugada deste domingo (18) na SP 310, Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP).

O boletim de ocorrência diz que o condutor do veículo, um homem de 37 anos, estava consciente, porém com lesões graves. O resgate da concessionária que administra a rodovia socorreu o homem que foi encaminhado para o Hospital de Base.

Uma criança de dois anos, que é filho da vítima, teve ferimentos leves e foi encaminhada , pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

O carro bateu contra uma mureta de concreto que existe embaixo do viaduto que passa sobre a via. Todos estavam sem o cinto de segurança, de acordo com o boletim de ocorrência.

A causa do acidente será investigada.

G1