Pneu do carro do homem se soltou — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

“Nós fizemos uma rota com cordas para auxiliar no resgate da vítima. Ela estava inconsciente, foi imobilizada em uma prancha e conseguimos levá-la até às margens da rodovia com auxílio de populares, que pararam para ajudar”.

Em seguida, a vítima ficou sob os cuidados de uma equipe do Samu, mas não resistiu. Segundo a assessoria do órgão, ela apresentava traumatismo cranioencefálico grave e morreu no local. O esposo da mulher entrou em estado de choque, mas não sofreu ferimentos, de acordo com o Samu. O casal morava em Guaraciama.