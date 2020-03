Mulher mata idoso em Dalas, distrito de Palmeira d Oeste

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um idoso de 70 anos foi morto a facadas por uma mulher de aproximadamente 20 anos na noite desta terça-feira, dia 17, em Dalas, distrito de Palmeira d´Oeste, região de Jales.

Ela teria usado um facão, que foi deixado na cena do crime, para desferir os golpes do homem. A Polícia Militar esteve no local depois que a irmã da acusada denunciou o fato.

Ainda não há informações se a autora foi presa ou está foragida.