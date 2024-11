Mulher esfaqueia marido por causa de fotos no celular

Um homem de 28 anos foi esfaqueado pela esposa, de 32, na madrugada de sexta-feira (8), no Jardim Santo Antônio, em Rio Preto. A briga teria sido por causa de fotos de mulheres encontradas no celular do marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem é dependente químico e havia usado cocaína e drogas na noite anterior. Ao ser confrontado pela esposa sobre fotos de mulheres no celular, o homem passou a ser agressivo.

Ambos se agrediram e a mulher pegou uma faca de cozinha, atingindo o abdômen do homem. Ele não quis esperar os socorristas e pegou o carro do cunhado para chegar até a UPA Tangará. Lá o homem foi atendido e encaminhado para a Santa Casa de Rio Preto.

No hospital, o homem disse ao delegado de plantão que havia consumido bebidas alcoólicas e drogas e que a discussão do casal foi por causa de ciúmes. No entanto, ele não desejou processar a mulher, alegando que quer apenas encerrar o relacionamento.

A mulher foi ouvida e liberada. Ela deverá passar por exames técnicos pela perícia médico-legal para comprovar que também foi agredida pelo marido.

O caso foi registrado como lesão corporal com lesões recíprocas e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher.