De acordo com as informações obtidas, os policiais foram acionados para atender a um caso de agressão doméstica envolvendo uma mulher de 33 anos e seu companheiro de 29 anos.

Ao chegarem ao local, constataram que a mulher apresentava lesões no rosto e relatou ter sido agredida com tapas e socos durante o trajeto de volta para casa após uma festa, sendo as agressões continuadas no ambiente doméstico. O agressor também teria tentado enforcá-la. A filha da vítima tentou intervir e acionou imediatamente a polícia.