Mulher é presa por furto de celular em Estrela d Oeste

Uma mulher foi presa opôs furtar um celular de um homem em uma lanchonete no centro da cidade de Estrela d Oeste, região de Fernandópolis. O caso foi registrado na noite deste sábado, dia 20, por volta das 21h30.

A vítima estava em uma mesa acompanhado pela acusada G.G.S. e depois de voltar do banheiro, percebeu que o celular que havia deixado encima da mesa havia sumido, juntamente com a acompanhante.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e as características da mulher foi informado aos policiais que iniciaram a ronda pela cidade. G.G.S. acabou sendo localizada pela Rua São Paulo e confessou o fato, mencionando em que lugar do quarto da residência onde mora o aparelho estava guardado.

A PM foi até o local e recuperou o aparelho, dando voz da prisão a ladra que já tem ficha criminal, sendo encaminhada ao Plantão Policial em Fernandópolis onde teve a prisçao retificada e encaminhada a Cadeia Pública de Nhandeara.