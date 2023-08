Mulher é presa após furto a loja de roupas

Policiais militares da 1ª Cia PM do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior – Fernandópolis, prenderam mulher por furto a estabelecimento comercial.

A equipe policial militar foi acionada via 190 para o atendimento de ocorrência de furto de roupas ocorrido na empresa “Lojão do Brás”. No local, feito contato com a funcionária que forneceu imagens da pessoa furtando a loja, sendo possível ver as características da autora, que trajava um vestido de mangas na cor vinho.

Divulgada a imagem da possível autora no grupo dos policiais militares da 1ª Cia PM – Fernandópolis, de pronto foi identificada bem como informado que estava domiciliada na Rua Ceará, bairro Brasilândia. Feito contato com mulher, que se encontrava trajando o mesmo vestido com o qual praticara o furto, sendo questionada sobre as peças de roupas subtraídas na referida loja, alegou que pegou, não sabendo o porque, alegou também que fazia uso de medicamentos contínuos para sobreviver.

Diante dos fatos a autora pegou as 02 peças de roupas no interior de sua casa sendo conduzida até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo presa, por furto qualificado, à disposição da justiça. Objetos foram apresentados, apreendidos e liberados ao proprietário da loja.