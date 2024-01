Mulher é presa após aplicar golpe de quase R$ 8 mil em loja de tintas

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante nesta última quinta-feira, (25/01/2024), por fraude eletrônica em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a Polícia Civil, através de dados cadastrais falsos de compradores, golpistas realizaram no dia 23/01 uma compra em uma loja de tintas no valor de R$ 5.215,00 e outra ontem, no valor de R$ 2.760,00. Os investigadores descobriram que a entrega da compra de ontem seria realizada no mesmo local que a entrega da compra do dia 23/01, em um condomínio de apartamentos.

Policiais foram até o local e passaram a monitorar a área, quando, no momento da entrega dos produtos, apareceu a mulher de 45 anos, que afirmou que recebia o material a pedido de um desconhecido e que posteriormente era retirado do local por um transportador autônomo e levado para um destino ignorado. Ela foi presa em flagrante por participação em crime de fraude eletrônica e ficou presa à disposição da justiça.

No desdobramento das investigações, os policiais conseguiram recuperar os produtos que haviam sido comprados de forma fraudulenta, no dia 23/01. A mercadoria estava em uma residência de Rio Preto, depois de ter sido recebida pela autuada naquela data. Todo o material recuperado foi devolvido à empresa vítima. Gazeta do Interior