Mulher é presa ao tentar entrar com haxixe em penitenciária

Uma faxineira de 30 anos foi detida neste domingo (14) ao tentar ingressar com drogas no Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Javert de Andrade’ (CPP), em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ela escondeu haxixe na manta de um bebê que carregava, com a intenção de entregá-lo ao companheiro, que cumpre pena na unidade prisional.

Agentes penitenciários relataram que, por volta das 8h30, durante os procedimentos de segurança realizados no local, foi identificada a presença de substâncias ilícitas em uma mulher que estava ingressando para visitar um detento. Ao promoverem um scanner corporal, os agentes descobriram que a suspeita transportava 15 porções de haxixe ocultas na costura da manta que envolvia uma bebê de sete meses, filha dela.

Ao ser questionada, a mulher confessou que estava levando a droga para entregar ao companheiro na penitenciária, mas não forneceu mais detalhes sobre a situação. A Polícia Militar foi acionada e a conduziu até a delegacia para os procedimentos legais.

A avó da criança compareceu ao local e ficou responsável por ela. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias envolvendo a tentativa de entrada de drogas na penitenciária.