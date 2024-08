Mulher é condenada por aplicar golpes em agências bancárias de Votuporanga

Uma mulher foi sentenciada a dois anos e onze meses de prisão em regime semiaberto por estelionato em agências bancárias na cidade. A decisão foi tomada pela Justiça da 1ª Vara Criminal de Votuporanga.

Segundo os autos do processo, a mulher utilizava uma abordagem típica em suas fraudes. Ela se passava por funcionária de bancos e telefonava para as vítimas, solicitando informações pessoais, como números de cheques. Com esses dados em mãos, ela falsificava os documentos e tentava descontá-los em várias agências.

Duas vítimas se apresentaram às autoridades e registraram boletins de ocorrência após perceberem que seus nomes estavam envolvidos em fraudes. Uma delas teve um cheque no valor de R$ 19.800,00 descontado indevidamente, enquanto a outra enfrentou uma tentativa de desconto de um cheque de R$ 10.000,00.

A prisão da mulher ocorreu quando ela tentou descontar um cheque falso em uma agência bancária. Ao ser abordada pelos funcionários, tentou destruir os documentos e fugir, mas foi contida pela polícia.

Em seu depoimento, a criminosa admitiu os crimes e explicou que estava passando por dificuldades financeiras e problemas de saúde. Ela também revelou ter adquirido os cheques e documentos falsificados na Praça da Sé, em São Paulo, e que havia tentado aplicar golpes em diversas localidades.

A condenação traz um alerta para a população sobre a importância de proteger informações pessoais, especialmente dados bancários, ao telefone. As instituições financeiras, por sua vez, devem redobrar a atenção para evitar que fraudes como essa aconteçam.