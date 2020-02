Mulher é agredida pelo companheiro com chutes e socos em Urupês

De acordo com a polícia, uma equipe foi acionada e chegou ao local, na casa da mãe do agressor, para onde a vítima foi se esconder.

No local, a polícia encontrou o marido, que estava exaltado e irritado. A mulher estava com ferimentos na cabeça e reclamando de dores no pulso e no maxilar.

Ela disse para os policiais que foi agredida com socos e chutes pelo marido, que ainda quebrou o celular dela.

O marido negou as agressões e disse que estava andando de carro com ela, quando ela resolveu abrir a porta do passageiro e se jogou para fora.

A polícia afirma que o homem, que é lutador de artes marciais, não permitiu que os policiais se aproximassem, por isso, foi chamado reforço.

Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi levado para o Plantão Policial. O marido da vítima foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Novo Horizonte/SP.

Na audiência de custódia, o homem foi liberado para responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal, ameaça, violência doméstica e dano.

A Justiça ordenou que o marido tenha o recolhimento domiciliar, das 20h de um dia até as 7h do dia seguinte, além de permanecer recolhido em sua residência, durante 24 horas, nos feriados e finais de semana, além de comparecimento bimestral em juízo.