Atualmente, é o país mais afetado pela pandemia de coronavírus na Europa e, na última segunda-feira (23), havia registrado mais de 6 mil mortes, o número mais alto do mundo.

Alma Clara Corsini foi hospitalizada em 5 de março na província de Modena, no norte da Itália.

Segundo o jornal local “La Gazzetta di Modena”, a saúde de Corsini agora está tão boa que ela recebeu alta e já está a caminho de sua casa de repouso no município de Fanano, na província de Modena.

“Sim, estou bem. São pessoas boas que me trataram bem e já estão me mandando para casa”, disse Corsini ao La Gazzetta di Modena em alusão aos cuidados que recebeu no hospital.