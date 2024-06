Mulher armada rouba ambulância e é presa pela PM em Palmeira d’Oeste

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher armada com duas facas rendeu o motorista de uma ambulância, sob ameaça, roubou o veículo e fugiu em direção a um destino desconhecido. O fato peculiar ocorreu na manhã desta quinta-feira, no Distrito de Dalas, município de Palmeira d´Oeste, na região de Jales.

A vítima, agindo rapidamente, ligou para a central de emergência 190. A informação foi prontamente repassada para a viatura de Palmeira d´Oeste. Com o apoio do Comandante da 2ª Companhia de Jales e da equipe C, comandada pelo Sargento James, iniciou-se um patrulhamento intenso pelo município.

Após uma busca incansável, a equipe obteve sucesso ao localizar a autora do roubo e a ambulância próximo ao cemitério da cidade. A mulher foi abordada e detida, sendo posteriormente apresentada na central de flagrante de Palmeira d´Oeste.

Ela permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia. O veículo foi devolvido ao patrimônio do município.