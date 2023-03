Mulher: AME de Votuporanga realiza “Dia D”

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga preparou uma ação especial focada no cuidado feminino. A unidade realizou o “Dia D”, disponibilizando horários de consultas e exames, além de orientar sobre a promoção da saúde, incentivo a realização de exames periódicos e prevenção de doenças.

Um stand foi montado e decorado na recepção central, com material informativo sobre o agendamento no programa Mulheres de Peito – iniciativa que estimula usuárias com idades entre 50 e 69 anos a realizarem exames preventivos de mamografia a cada dois anos na rede pública. A ação visa a detecção precoce de tumores malignos, inclusive em fases em que não apresenta nenhum sintoma.

A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, falou sobre a ação: “Nosso objetivo foi valorizar ainda mais as mulheres aqui no AME. Como forma de homenageá-las, demos preferência no atendimento e encaminhamento de vagas para elas”, disse. Foram disponibilizadas agendas de consultas nas especialidades de Cardiologia, Geriatria, Coloproctologia, Ortopedia, Pneumologia, e Enfermagem Multiorientações. Além de exames de Mamografia, Ultrassom, Espirometria, Endoscopia, Ressonância, Tomografia e Teste Ergométrico.

No total, foram mais de 120 consultas e exames agendados. Destaque para Cardiologia – Triagem (13 Horários); Pneumologia (12 Horários); Enfermagem Multiorientações (12 Horários); Ortopedia (11 Horários) e Coloproctologia (10 Horários).

Destacamos os exames de imagem ofertados, sendo eles: ultrassom transvaginal (18 horários); Endoscopia (17 horários); Mamografia para rastreamento (13 Horários); ultrassom de mama (12 Horários) e Tomografia (12 horários).

Cartilha

Pacientes e acompanhantes que participaram do “Dia D” receberam orientação e um exemplar da Cartilha lançada na data, com o tema “Incontinência Urinária: Conheça e Cuide”, com conteúdo didático e esclarecedor acerca da perda involuntária de urina. O distúrbio é mais frequente no sexo feminino e pode manifestar-se em diferentes faixas etárias.

Foi entregue às pacientes e acompanhantes, juntamente com a Cartilha, material informativo sobre violência contra mulher e canais de denúncia, disponibilizados pelo CRAM – Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Votuporanga.