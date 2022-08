Mulher afirma ter sido sequestrada, dopada e estuprada por homens​

Uma mulher procurou a Polícia Civil de Pereira Barreto (SP) neste domingo (31) para denunciar um estupro coletivo cometido contra ela na cidade, durante o fim de semana. De acordo com a vítima, ela foi sequestrada, dopada e estuprada por quatro ou cinco homens. As informações são do portal Hoje Mais Andradina.

Segundo relatos da vítima, ela estava indo para o estabelecimento comercial do seu namorado por volta das 16h, perto de um posto no centro da cidade, quando uma van prata encostou ao seu lado e abriu a porta lateral. Dentro do furgão haviam quatro homens armados e encapuzados que a fizeram entrar no veículo sob ameaça de matar seu filho.

Com medo, ​a vítima entrou na van e um dos homens colocou um pano em seu rosto, provocando que ela desmaiasse. Quando acordou,​ a mulher estava em um quarto escuro e que acredita que cerca de 4 a 5 homens ​a violentaram fisicamente​. Depois de abusarem dela, a colocaram novamente na van e andaram por cerca de 10 minutos, liberando ela na mesma avenida​ de Pereira Barreto.

​A mulher foi levada ao​ pronto-socorro da cidade, recebeu atendimento e liberada. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o ​registro policial foi elaborado​. A​ vítima ​passaria por exames no IML (Instituto Médico Legal).