MPF denuncia presidente da OAB por calúnia contra Moro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O órgão ainda solicitou que Felipe Santa Cruz seja afastado de suas funções no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

O Ministério Público Federal denunciou ontem o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, por crime de calúnia em fala dirigida a Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. Se condenado, ele poderá cumprir pena de seis meses a dois anos de detenção, além de multa. O presidente da OAB disse que Moro “usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas”.

Em nota, o MPF pontuou que Felipe Santa Cruz teve “intenção de acusar, de forma clara e consciente, o ministro da Justiça de formação de quadrilha, (…) com o agravante de tal acusação ter sido direcionada a funcionário público e em razão de suas funções”. “O atual presidente [da OAB] utiliza o manto de uma das principais instituições do Estado Democrático Brasileiro para agir como militante político”, concluiu o procurador Wellington Divino Marques de Oliveira.

O órgão ainda solicitou que Felipe Santa Cruz seja afastado de suas funções no Conselho Federal da OAB. Para o MPF, o pedido feito por ele para ingressar como assistente no processo da Operação Spoofing não tem “amparo legal” e visa “interferir no andamento das investigações”.

FONTE: Informações | noticias.uol.com.br