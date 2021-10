Motorista vai a júri popular acusado de provocar duas mortes na avenida do Pozzobon, em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Justiça de Votuporanga marcou para 25 de novembro o julgamento do motorista que dirigia uma caminhonete que atropelou e matou dois homens na avenida Emílio Arroio Hernandes, no Pozzobon, em abril de 2017.

Ele é acusado de ter provocado as mortes e vai a júri popular. A defesa dele nega imprudência ao volante.

As vítimas foram atingidas quando atravessavam a avenida. Após o acidente o condutor do veículo deixou o local, mas a caminhonete foi localizada no dia seguinte pela Polícia Militar.

Marcos Prado foi socorrido em estado gravíssimo pela unidade de suporte avançado do Samu, mas infelizmente não resistiu. Ele e o amigo Paulino de Andrade, o Lino Maritaca, como era conhecido foram atingidos violentamente por caminhonete ao tentar cruzar a avenida Emilio Arroyo Hernandes no início da madrugada deste domingo (9). Marcos será sepultado às 17h no Cemitério Jardim das Flores. Linão, em Parisi.

A vítima

O motorista Marcos Antônio do Prado, 49 anos, deixa a esposa Jane Braga e dois filhos, Alan Fernandes Prado e Ed Carlos do Prado. Natural de Monte Aprazivel, morava em Parisi. Deixa também os pais Cecília e Aparecido do Prado e quatro irmãos, Vera , Edna, Cláudio e Ana Cláudia. O ACIDENTE:

Uma tragédia na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Por volta da meia noite deste domingo, duas pessoas foram atropeladas por uma camionete, uma delas morreu no local do acidente e a outra foi socorrida gravemente ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga e faleceu nesta madrugada.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o motorista de uma camionete transitava pela avenida do bairro Pozzobon – sentido centro a vicinal de Parisi, quando atropelou dois pedestres que tentavam atravessar a via. O condutor da camionete fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e ainda não foi identificado pela Polícia.