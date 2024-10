Motorista que causou acidente fatal em racha é condenado a 14 anos de prisão

Um homem foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por causar um acidente fatal durante um racha em 2013, em São José do Rio Preto. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (15).

O acidente aconteceu na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando o motorista, então com 18 anos, disputava uma corrida com outro carro em alta velocidade. Ele perdeu o controle do veículo e atingiu um canteiro central, capotando diversas vezes. Dois passageiros, ambos com 18 anos, morreram no local.

Segundo a acusação do Ministério Público, o motorista assumiu o risco de causar o acidente ao participar do racha. A Justiça considerou o crime como duplo homicídio qualificado por motivo torpe.

O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro deste ano, que decidiu que o motorista seria julgado pelo Tribunal do Júri. Com a condenação, a Justiça expediu o mandado de prisão contra ele.