Motorista morre ao bater em caminhão parado na rodovia Péricles Bellini em Votuporana

Um homem morreu em um acidente em Votuporanga, na madrugada desta quarta-feira (9). O caso aconteceu por volta das 3h, quando o motorista do VW/Gol bateu em um caminhão parado, nas proximidades do cemitério Parque Jardim das Flores, na rodovia Péricles Bellini, na zona Oeste do município.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o condutor do VW/Gol, com placas de Orindiúva, seguia pelo sentido Nhandeara a Votuporanga, quando por motivos que serão esclarecidos pelas investigações, o motorista perdeu o controle, saiu da via e foi parar do outro lado onde bateu no caminhão canavieiro bitrem.

Segundo o registro policial, o motorista do caminhão estava com as sinalizações corretas e fora do acostamento. A morte do condutor do veículo foi constatada no local por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), até o momento não há identificações da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga. Fernanda Cipriano

