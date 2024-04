Motorista embriagado invade casa após fugir da polícia em Jales

Na madrugada deste domingo, dia 21, uma cena de perigo e caos se desenrolou nas ruas do centro de Jales, quando um indivíduo foi avistado transitando na contramão. Uma viatura da polícia militar ordenou que ele parasse para averiguação, porém, o condutor ignorou a ordem e empreendeu uma fuga desenfreada.

A situação atingiu seu ápice quando o condutor perdeu o controle de sua caminhonete S10, resultando na invasão de uma residência na curva das ruas José Clair Bresolin e Leonardo Berti.

O jovem, que apresentava claros sinais de embriaguez, escapou ileso do acidente. No entanto, ele foi prontamente encaminhado para o plantão policial de Jales, onde enfrentará as consequências de suas ações imprudentes e irresponsáveis.

As autoridades destacam a gravidade desses atos, que não apenas colocam em risco a vida do infrator, mas também a segurança de outros cidadãos inocentes.