Motorista de carro de luxo é preso após acidente com 2 mortes

Ele dirigia BMW supostamente alcoolizado pela rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul:

Está preso na cadeia pública de Santa Fé do Sul o motorista a BMW que se envolveu em acidente com duas mortes na Rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Santa Fé do Sul, ontem à noite (12).

No acidente morreram o motorista de um Tucson Hyundai, de Palmeira D’ Oeste, Valdir do Carmo Nascimento de 58 anos, e a a mãe dele, Mercedes Correa do Carmo Nascimento de 85 anos. Outra vítima em estado grave está internada na Santa Casa de Jales, Sueli Silva Nascimento de 61 anos de idade.

O motorista foi preso em flagrante sem direito a fiança e o delegado constatou capacidade psicomotora alterada e indiciado pelo crime de homicídio culposo qualificado e agora aguarda o laudo pericial da Polícia Científica que irá apresentar informações sobre as circunstâncias do acide e não está descartado a imputação de crime de homicídio com dolo eventual, ao motorista da BMW. O Código Penal, no art. 18, I, diz que doloso é o crime no qual o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Versão do motorista da BMW

Durante interrogatório na Central de Polícia Judiciária na cidade de Jales, ele declarou “que trafegava na faixa da esquerda e o Tucson na direita”. Disse ainda “que havia um caminhão à frente e o Tucson foi para a esquerda para ultrapassá-lo, não deu tempo de frear”. A perícia também irá apontar se a BMW estava acima da velocidade da permitida.

Testemunhas ainda relataram em redes sociais que a BMW foi vista trafegando em alta velocidade, pelo acostamento e realizando ultrapassagens pela faixa direita da rodovia. A Polícia Rodoviária que registrou a ocorrência a partir das 18h45m de ontem (12) confirmou o motorista da BMW foi abordado no local e estava ileso, foi convidado a realizar o teste do etilômetro onde recusou-se, sendo constatado a embriaguez posteriormente no Plantão Policial de Jales pelo médico legista Dr. Elias Hércules Filho, a equipe PMRv constatou os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, odor etílico, pupilas dilatadas e nervosismo.

O acidente

Os dois veículos transitavam pela SP 320 – “Rodovia Euclides da Cunha”, Leste, sentido a Três Fronteiras, perímetro urbano de Santa Fé do Sul – SP, no KM 622,900.

A Polícia Rodoviária também constatou que o local do acidente é uma reta, inclinada, pista dupla, duas faixas, acostamento, sinalização vertical e horizontal em bom estado de conservação, tempo nublado e a pista estava seca.

Ao chegar no local a Polícia constatou que o condutor do veículo, sendo uma BMW-X6 de cor preta do município de Rio Verde – GO transitava no sentido Santa fé do Sul a Três Fronteiras, momento este que colidiu na traseira do veículo placas Hyunday Tucson de cor branca do município de Palmeira D’ Oeste – SP em alta velocidade resultando em duas vítimas fatais Sr. Valdir do Carmo condutor do veículo e sua Genitora senhora Mercedes Correa do Carmo que sentava no banco traseiro lado do motorista, também uma vítima grave, Sueli Silva.

Viaturas do SAMU e Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas. O veículo BMW foi apreendido pela delegacia de Jales sendo enviado para o Pátio Municipal Dalat no município de Santa Fé Sul, e o veículo Tucson foi levado até Palmeira D’ Oeste onde permanece a disposição da família.

