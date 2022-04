Um motorista de 38 anos morreu em um grave acidente entre dois caminhões nesta última quarta-feira (27/04/2022), na BR-116, no município de Jaguaquara, a 370 quilômetros de Salvador, no estado da Bahia. José Roberto Viana, morador de Potirendaba (SP), viajava com a esposa.

Junto com José Roberto estava sua esposa, Jaqueline Pereira Viana, que foi socorrida para um hospital no município de Jequié, onde passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável. De acordo com a equipe médica, ela deverá receber alta dentro de dois dias.

Segundo informações obtidas pela Gazeta do Interior, ainda por motivos a serem apurados, o motorista de uma carreta teria perdido o controle da direção e atingido o caminhão de José Roberto. Ele ficou preso às ferragens e infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos.

No acidente, o outro caminhão acabou dando “L” no meio da pista, a carreta tombou e o motorista sofreu apenas ferimentos leves. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos até a retirada dos veículos e socorro às vítimas.

Ainda de acordo com informações apuradas pela Gazeta, José transportava uma máquina pá carregadeira que seria entregue em um município do estado baiano, a poucos quilômetros do local do acidente. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde ainda não há previsão de liberação.

De acordo com a funerária local, assim que houver a liberação, o corpo será levado até o aeroporto de Salvador, onde será trazido de avião até São José do Rio Preto (SP). Também ainda não há previsão de velório e enterro do corpo da vítima.