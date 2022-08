Motorista capota veículo

Um motorista de 39 anos capotou o veiculo VW/Fox que dirigia na manhã deste sábado, dia 6, na Rua Alberico Pagnossi, no bairro CDHU Albino Mininel, zona sul de Fernandópolis. As causas do acidente não foram divulgadas.

Unidades do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorra a vítima que recusou atendimento médico.

O veiculo ficou parcialmente destruído.