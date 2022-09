Motorista bêbado é preso após provocar acidente em Votuporanga

Batida ocorreu na vicinal Ângelo Comar que liga Votuporanga à Parisi/SP; homem de 67 anos foi apresentado na Central de Flagrantes. Uma vítima foi socorrida com ferimentos leves.

Um motorista de 67 anos foi preso após se envolver em um acidente na vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga/SP a Parisi/SP, no final de semana. Segundo apurado, indivíduo estaria embriagado.

De acordo com informações, C., dirigia um GM/Corsa no sentido Votuporanga/Parisi, quando ao tentar uma ultrapassagem, teria perdido o controle de direção e batido lateralmente contra outro veículo Corsa que trafegava no sentido oposto. Equipes de Resgate foram acionadas e socorram uma vítima, que não teve identidade revelada, com ferimentos leves.

A Polícia Militar também foi chamada e no local, prenderam o idoso que apresentava sinais de embriaguez; em seguida, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebidas alcóolicas.

A corporação apresentou o motorista na Central de Flagrantes, onde após ser ouvido, ele foi liberado após pagar fiança.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

