Motoqueiro é preso por tráfico em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma equipe policial observou uma motocicleta deixando o Auto Posto Alvorada, em Fernandópolis. A moto chamou atenção por não possuir retrovisores. O fato foi registrado na noite desta sexta-feira, dia 29.

Após uma abordagem na Rua José Camargo Arruda, para uma verificação de trânsito rotineira, os policiais realizaram uma busca pessoal no condutor identificado como L.G.S.F. Durante a revista, encontraram um pacote contendo oito porções de uma substância suspeita de ser maconha, juntamente com uma tesoura utilizada para sua separação.

Em entrevista, L.G.S.F confessou que vendia drogas para sustentar seu próprio vício e indicou que em sua residência, na cidade de Pedranópolis, havia mais entorpecentes.

Equipes policiais se deslocaram até a residência indicada, onde encontraram mais quatro porções de maconha, uma porção de haxixe, uma balança de precisão, 309 reais em dinheiro e materiais utilizados para embalar drogas.

L.G.S.F foi detido em flagrante e permaneceu sob custódia policial. No celular do suspeito, foram encontradas várias anotações de encomendas de drogas, onde supostos compradores combinavam locais de entrega, além de fotos e vídeos do próprio L.G.S.F segurando tijolos de entorpecentes.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico de drogas.