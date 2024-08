Motociclista tem pescoço e mão cortados por linha de pipa com cerol na região

Um homem de 40 anos sofreu um grave acidente ao ser atingido por uma linha de pipa com cerol em Monte Aprazível. O caso aconteceu no dia 22 de julho, mas só foi divulgado nesta segunda-feira (5).

A vítima, que preferiu não se identificar, trafegava de motocicleta pela vicinal Irineu Silvano de Souza quando teve o pescoço e a mão cortados pela linha. O impacto da lesão fez com que ele caísse da moto.

O motociclista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Monte Aprazível, onde recebeu atendimento médico e foi liberado após ser medicado e receber pontos nos ferimentos.

A Polícia Militar, ao tomar conhecimento do caso, realizou patrulhamento na região e encontrou dois adolescentes soltando pipas próximo ao local do acidente. Os jovens foram apreendidos e levados à delegacia para prestar depoimento. As linhas cortantes também foram apreendidas.

Região Noroeste