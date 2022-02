MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE PERTO DE CARDOSO

O administrador rural, Antônio Valtuir da Silva, 51 anos, morreu na noite de ontem (23) próximo a fazenda Bionatos, em um acidente gravíssimo de moto, no qual o cardosense teria perdido o o controle da motocicleta e caído na rodovia Valdemar Lopes Ferraz, que liga Cardoso a Riolândia.

Ele foi socorrido pela unidade do SAMU até a santa casa de Votuporanga, mas não resistiu e acabou falecendo.

As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia.

(Com informações de Rádio Povão de Cardoso)