Motociclista morre durante acidente em cruzamento

Um motociclista morreu durante um acidente em um cruzamento do bairro Aurora I, na manhã deste sábado, (17/06/2023), em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem, que ainda não foi identificada, teria avançado o sinal de pare e batido contra outra motocicleta. Com o impacto, ele acabou morrendo na hora. Há suspeita de que ele pudesse estar sem capacete, já que o equipamento não foi encontrado no local do acidente pela polícia.

O piloto da outra moto contou para a polícia que seguia para o trabalho com a esposa na garupa, por volta das 7h15, quando o motociclista teria avançado o sinal de pare. Sua esposa, que trabalha como enfermeira, que teria constatado o óbito do outro piloto.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o homem já estava sem vida. Ele, que não portava nenhum tipo de documento, foi levado para o IML de São José do Rio Preto (SP) e ainda não foi identificado.

As causas do acidente serão investigadas. Gazeta do Interior