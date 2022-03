Motociclista morre atropelado por veículo em rodovia de Vitória Brasil

Um motoqueiro de 50 anos morreu após ser atropelado por um veiculo na rodovia Elieser Montenegro Magalhães, próximo ao município de Vitória Brasil, na região de Jales. A tragédia foi registrada na noite desta segunda-feira, dia 21.

A vítima, conhecida por “Canela”, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária que atendeu a ocorrência, ele pilotava uma Honda/Biz.

O motorista do veículo que causou o acidente estava embriagado e realizou teste do bafômetro. Teve alguns ferimentos, sendo encaminhado por uma unidade do Samu até a UPA de Jales e posteriormente será levado ao Plantão Policial.

A idade e nome do condutor do veiculo de cor prata, não foi relado, mas segundo testemunhas, tem aparência jovem.

A vítima morava na zona rural a poucos metros do local do acidente.

TVC