Renato Cordeiro dos Santos, de 37 anos, sofreu um trágico acidente na Avenida Visconde de Nova Granada, em Leme, interior de São Paulo. Ele foi atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto pilotava sua motocicleta. 😔

Renato conseguiu percorrer cerca de 30 metros após o corte profundo, mas acabou caindo em um cruzamento. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas ele não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. 🏍️🔪

A Polícia Militar isolou a área para perícia, onde foram encontrados pedaços da linha enroscados na moto. A Polícia Civil já está analisando imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na investigação do caso. 📹👮‍♂️

Projeto de Lei Sobre o Uso de Cerol 📜

O uso de cerol em pipas é criminalizado pelo artigo 132, que define como crime “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente,” com pena de três meses a um ano de prisão. Em fevereiro deste ano, a Câmara aprovou um projeto de lei que torna o crime mais específico no Código Penal e estabelece regras para a prática de pipa desportiva com cerol. O projeto agora segue para o Senado.

Além disso, o projeto inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade dos pais e responsáveis por menores que utilizem linha de cerol e substâncias cortantes. Em casos graves, a penalidade pode ser equiparada ao homicídio culposo, com penas de um a três anos de detenção. ⚖️📝

/G1/