Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima bateu a moto que pilotava em uma placa de sinalização instalada às margens da via.

O homem não foi identificado porque estava sem documentos. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima aparentava ter cerca de 20 anos. As causas do acidente serão investigadas.

FONTE: Informações | g1.globo.com / FOTO: A Cidade