Motociclista morre após atropelar duas mulheres e uma recém-nascida em Rio Preto

O motociclista chegou a ser socorrido, encaminhado ao HB, mas não resistiu aos ferimentos

Um jovem de 27 anos morreu após acidente de moto no Residencial Ana Célia, em Rio Preto. Ele pilotava o veículo quando atropelou duas mulheres, de 41 anos e a outra de 32, e uma recém-nascida na noite de domingo, 6. A suspeita é que o jovem tenha perdido o controle da moto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas contaram à Guarda Civil Municipal (GCM) que mexiam no porta-malas do carro, devidamente estacionado, quando foram atingidas pela moto desgovernada.

Com o impacto, o jovem Marcos Vinicius Arnoni também sofreu ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, mas não resistiu.

A mulher de 41 anos foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. A outra vítima e a recém-nascida foram levadas à Santa Casa.

A perícia foi acionada e o corpo do jovem encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e morte suspeita. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: https://diarioweb.com.br/cidades/motociclista-morre-apos-atropelar-duas-mulheres-e-uma-recem-nascida-em-rio-preto-1.1259453