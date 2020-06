Motociclista morre após acidente em Olímpia

Segundo informações da polícia, a vítima tentou cruzar a pista no momento em que acabou atingida por um caminhão.

Um motociclista de 43 anos morreu após sofrer um acidente na Avenida Governador Ademar Pereira de Barros, via de acesso à Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia/SP. Segundo informações da polícia, José Luis Ferreira de Lima seguia pela pista por volta das 14 horas quando acabou batendo contra um caminhão que transportava materiais de papelaria.

De acordo com o relato do motorista do caminhão, a vítima tentou cruzar a pista no momento em que acabou atingida pelo veículo, tendo sido em seguida arrastada por alguns metros, morrendo no local, que é conhecido como trevo da Condumax e registra, frequentemente, acidentes fatais.

Após o acidente, equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Carlos Giaconello/Espaço Livre AM / Julião Pitbull/OLIMPIA24HORAS