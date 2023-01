Motociclista morre ao bater na traseira de caminhão em anel viário

Um motociclista de 38 anos morreu depois de bater na traseira de um caminhão no começo da noite desta última quinta-feira, (26/01/2023), no anel viário, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um caminhão da empresa Constroeste seguia pela avenida Antônio Antunes Junior, próximo à Vila Elmaz, quando um dos pneus teria estourado. O motorista disse para a polícia que parou o veículo na via, ligou o pisca alerta, mas que não realizou as devidas sinalizações por falta de equipamentos.

Instantes depois, o motociclista, Anderson Toscano Martins, de 38 anos, que tinha acabo de sair do trabalho e seguia no mesmo sentido da avenida, acabou batendo na traseira do automóvel. Equipes do SAMU foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação da vítima ainda na via, entretanto, ela infelizmente acabou não resistindo.

A perícia também foi acionada e o corpo de Anderson foi levado para o IML da cidade. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado.

Gazeta do Interior