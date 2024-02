Na tarde deste domingo, 11/02, um motociclista de 40 anos, que trabalha como pedreiro, sofreu um acidente com consequências moderadas na avenida Nasser Marão, esquina com a Rua Xavantes, em Votuporanga.

Ele vinha pela avenida João Gonçalves Leite (do Assary), atravessou o pontilhão de entrada no bairro São Cosme, indo em direção à sua casa, quando virou à esquerda, perdeu o controle da moto e bateu muito forte na traseira de uma Picape Fiat Strada, que estava estacionada na rua.

Com o impacto da batida, ele sofreu duas fraturas na perna direita, outra em um dedo da mão e um corte no supercílio esquerdo. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a UPA de Votuporanga.