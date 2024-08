Moto desgovernada atropela quatro alunos próximo de escola em Rio Preto

Motociclista contou para a PM que passou por uma valeta e perdeu o controle; acidente foi registrado na noite da última quinta-feira (1º).

Um motociclista atropelou quatro adolescentes, de 12, 13 e 14 anos, que estavam parados em frente de uma escola pública, na noite da última quinta-feira (1º.ago), no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 19h11, quando o grupo de estudantes estavam reunidos perto da unidade. O motociclista, de 20 anos, pilotava o veículo pela rua quando teria passado em cima de uma valeta e perdido o controle. A moto ficou desgovernada e atingiu as vítimas. Houve tumulto no local.

Todas sofreram escoriações e lesões pelo corpo. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fizeram o resgate; três vítimas foram levadas para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e outra foi encaminhada para a Santa Casa. As unidades informaram que os pacientes já foram atendidos e liberados.

O motociclista não se apresentou na Central de Flagrantes para o registro da ocorrência, mas respondeu às perguntas dos policiais militares no local. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Todos os envolvidos no acidente deverão fazer exames no Instituto Médico Legal (IML). Não houve perícia na rua.