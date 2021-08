Nas imagens gravadas por circuito de segurança é possível ver que Arthur está no banco da frente do carro, próximo ao para-brisa, dando a impressão que tentava abrir a porta e bater no vidro. A gravação do momento em que o menino apareceu se mexendo ocorreu por volta das 14h, informou a polícia

A cuidadora foi presa por homicídio com dolo eventual. Ela teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (26). A defesa informou que entrará com pedido de liberdade provisória, pois “nunca houve a intenção de ocasionar tal resultado” .

Glaucia declarou que havia esquecido Arthur, filho do casal Fabrício Lucas do Santos e Karina Oliveira de Souza dos Santos, por cerca de 15 minutos. Mas a gravação mostra que, às 16h22, Glaucia saiu da casa para colocar o lixo na lixeira e passou ao lado do veículo. Ela, porém, não teria notado que a criança estava lá.

Somente às 16h51 é que a mulher abriu a porta do veículo para guardar algo, segundo a polícia. Nesse momento, a cuidadora percebeu que Arthur estava desacordado no banco de trás.

Ela pegou o menino no colo e entrou em casa. Minutos depois, saiu correndo com ele para levá-lo à Unidade de Pronto Atendimento do Geisel. A criança já teria chegado sem vida ao local. De acordo com a equipe que fez o atendimento, Arthur tinha sinais de desidratação, sufocamento e maxilar rígido.

O boletim de ocorrência informou que Glaucia entrou em contato com os pais do menino para dizer que ele estava sendo atendido na UPA. A mãe disse aos policiais que só ao chegar à unidade é que ficou sabendo que o filho havia morrido.